立法院長游錫堃昨(6日)在論壇中提議，將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，此話一出立刻引起各界專注，也引發質疑「不需要整天在意識形態上打轉」。對此，游錫堃今(6日)再解釋，我想這個是提出來讓大家去討論，「並不是我能決定的。」

中醫師公會全國聯合會昨舉辦第12屆台北國際中醫藥學術論壇，游錫堃出席時表示，在台灣，年紀較長的人過去都稱漢醫、漢藥，「這個事情，我是覺得大家可以思考思考」，如果說稱台醫、台藥，「應該也不錯」，但他也強調這是個人的淺見。

對此，前國民黨立委陳學聖直言，「立法院長真的沒事幹了？」而全國公務人員協會榮譽理事長李來希在廣播節目中也砲轟游錫堃，增加社會困擾，「難道改名就能改運？做得到嗎？」

而今天游錫堃上午出席立法院黨團協商前，他表示，「正面、反面聲浪都有，就讓社會來討論，我覺得討論很熱烈啊」；另外被質疑淪為意識形態的部分，他則說，這部分就是說大家交換意見，讓大家討論啦，「並不是我能決定的。」

(中時電子報)