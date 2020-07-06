輔仁大學應屆畢業生哈睨．吉路身高190公分，首度參加中職測試會一度因為自認狀況不好而緊張，但一上場就不斷為自己建立信心，此外也想著大學學長、目前效力味全龍隊的強打黃柏豪給的建議，設定好的球路就盡量揮擊，結果敲出人生首轟，此外也有二壘安，表現相當搶眼。

哈睨．吉路的夢想與大多球員一樣，都想挑戰中職，他今年大四首度參加中職測試會，抱持著想知道與國內好手差距的心態參加，5打席敲出3安、1保送，且有一發全壘打、一支二壘打，結果出乎他的意料，「真的是人生第一次全壘打，事前沒預料到，有嚇一跳。」

他透露過去高中時曾當過投手，不過由於受傷改練打者，大學時成長幅度大，尤其跟著學長黃柏豪一起訓練，重量、體能、打擊技巧或心態等各方面都有成長，「柏豪常跟我說，放輕鬆，上去打不要想太多，設定好的球路就揮，結果自然發生，到今天我還是告訴自己一樣的話。」

哈睨．吉路提到目前在味全龍有強打表現的黃柏豪是他的榜樣，「很開心能跟這麼強的學長一起練，吸取經驗，算是跟隨他的腳步挑戰中職。」不過哈睨．吉路也謙虛說自己的力量沒有黃柏豪這麼猛，追求把球打紮實、打平，相信好結果會自然發生。

哈睨．吉路漢名是鄭凱威，高二時隨著父親一起改原住民名字，是祖父依據聖經所取的，其實哈睨．吉路有個職棒的遠房親戚陳鏞基，不過僅有在過年過節才會見面，他有些不好意思說的說，「跟哥哥沒有很熟，只有過年才會喊一聲哥哥好，連輩分都不太了解，人家這麼紅的球星，亂認也不太好。」

(中時 )