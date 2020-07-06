大聯盟官方日前宣布，原訂於本月底舉行的全明星賽將會取消，讓一些可能有機會首次入選的球員失去一次機會，對此，官網也撰文列出現役球員中，各個守備位置的最大遺珠，其中洛杉磯天使西蒙斯（Andrelton Simmons）就被認為是現役游擊手之中的最大遺憾。

西蒙斯2010年選秀會被亞特大勇士挑中，2012年登上大聯盟，隔年便站穩球隊先發游擊手，並靠著出色的防守表現，這些年一共拿下4座金手套、6座防守聖經獎以及6度威爾森年度防守獎。

不僅如此，西蒙斯每個賽季的D WAR值（防守貢獻值）都在聯盟中名列前茅，8年累積26.7，是現役球員之冠，同時在大聯盟史上排名第19名，但是官網卻指出，這同時也是他未能入選明星賽的主因：「當防守成為你最大優勢時，想參加明星賽會有些困難。」

回顧西蒙斯的大聯盟生涯，雖然打擊成績並沒有太出眾的表現，但他8個賽季下來累積36.8的WAR值（勝利貢獻值），是現役未參加過明星賽的球員之最，第二名是坦帕灣光芒基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的25.7。

西蒙斯在2017至18賽季可以說是聯盟數一數二的球員，這兩年他一共累積14.1的WAR值，僅次於貝茲（Mookie Betts，16.9）、拉米瑞茲（Jose Ramirez，14.6）以及楚奧特（Mike Trout，16.9）這3位球星，但很可惜，西蒙斯卻無法在那幾年入選明星賽。

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(中時電子報)