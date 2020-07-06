國民黨主席江啟臣明年5月尋求連任黨主席，外界的傳言朱立倫及韓國瑜都有可能成為競爭對手，對此江啟臣直說：「不會中計綠營見縫插針的分化伎倆」。面對高雄市議會茶壺內的風暴，江啟臣解釋，陳麗娜、吳利成退出黨團運作只是暫時的，共同的目標就是把高雄市長選贏。

先前國民黨祕書長李乾龍說，若是藍營沒有保住高雄市議長的席位，會和黨主席走路，對此江啟臣表示，目前中央黨部跟地方黨部的目標都放在8月15日的高雄市長補選，近期和李乾龍密切的分工合作，不論是什麼結果都會共同負起責任，但有很大的信心會保住祕書長。江啟臣談到，國民黨並不是一言堂，面對議員們不同的意見跟立場，經過多次的協調溝通，黨員團結之後就能克服眼前的困難。

針對高雄市議會茶壺內的風暴，江啟臣解釋，陳麗娜、吳利成即將退出黨團運作只是暫時的，為了黨團運作更加和諧，並找到共同的方向，這是高雄黨團正在努力的事情。

江啟臣期許明年5月能夠連任黨主席，外界推測朱立倫及韓國瑜會是強大的對手，江啟臣則反駁：「綠營就是見縫插針」，表示並不會因此而中計綠營的分化伎倆，黨部的共同目標只有一個，就是把高雄市長補選選贏，其他都是多餘的。

(中時 )