前國民黨主席朱立倫動作頻頻，傳出是為明年黨主席選舉。對此，國民黨秘書長李乾龍表示，明眼人一看就知道朱立倫有企圖心，政黨要有競爭，因此他認為也不是壞事。對此，名嘴羅友志直言，抓周、換柱、去韓，現在阻江！「朱立倫，國民黨到底還欠你多少？」

李乾龍今接受廣播節目《羅友志嗆新聞》訪問時表示，他跟江啟臣的責任就是要把高雄市議長的位子穩住，因為國民黨議員在高雄市有多數，議長之戰再不穩住，代表這個黨已潰散。至於朱立倫是不是在鬥江啟臣？李乾龍笑說，「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」，但一個黨要有競爭，所以這也不是壞事。

羅友志稍早則在臉書發文指出，抓周、換柱、去韓，現在阻江！「朱立倫，國民黨到底還欠你多少？你要這樣討債？」

網友則回應表示「就算他怎麼包裝再出來也不會有票的，真的當大家傻子嗎？」、「當年馬九捧出來的人，來亂的」、「以前很欣賞他，換柱事件後，就看出他是個僞君子」、「讓朱立倫自己去表演吧」、「他如果再出來選，只會選得很難看」、「他已經在盤算2024啦」。

(中時電子報)