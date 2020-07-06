任賢齊與麋先生相約一起參加今年田中馬拉松。（相信音樂提供）

任賢齊的招牌歌曲〈再出發〉一直是各體育賽事的夯曲，近來各行各業受疫情影響人心惶惶，麋先生因而提出請求，希望重新翻唱〈再出發〉作為鼓舞人心的一份心意，任賢齊當場答應，不過他竟提出了交換條件，請麋先生陪他一起參加今年的彰化田中馬拉松。平常不運動的麋先生一聽愣住，直呼「怎麼會想找麋先生跑步」，任賢齊對他們信心滿滿，表示：「〈再出發〉是很棒的勵志歌曲，如果麋先生能完成這一趟馬拉松體驗之旅，相信可以唱出更加感動人心的〈再出發〉！」

麋先生約任賢齊於端午節生日這天，在熱炒店為他舉辦慶生宴，當天眾人開心吃喝，麋先生也送上蠟燭蛋糕，起鬨要任賢齊許下三個生日願望，任賢齊表示，第一個願望是希望麋先生改編〈再出發〉順利成功，第二個願望是希望疫情趕快過去，大家都能健康平安，當他要說出第三個願望時，麋先生連忙阻止表示按照習俗第三個願望不能說出來，否則就會不能實現，沒想到任賢齊頑皮笑說：「但我很想說出來，看它會不會實現。」他第三個願望是麋先生可以和他一起參與田中馬拉松。

麋先生主唱聖皓從小就是任賢齊的粉絲，〈傷心太平洋〉是他第一首會背的歌曲，其他團員也紛紛表示早已仰慕小齊哥已久，既然偶像開口，麋先生從一開始的不敢相信、悲喜交加到欣喜若狂，短短幾分鐘內心境改變，決定「偶像的願望，勢在必行」！任賢齊也鼓勵他們：「麋先生通常都在深夜創作或表演，馬拉松對你們是一個很艱難的挑戰，但我真的很想看到你們完成今年的田中馬拉松，聽到嶄新的〈再出發〉！」

(中時 )