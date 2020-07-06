美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）命案引起全美暴動，其中喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）6月12日又發生一起白人警察殺死黑人案件，再度引發一連串暴動。美國時間前（4日）晚間，一名母親開車帶著8歲女兒行經案發地點，竟有一群「武裝份子」持槍對車子掃射，讓女童不幸身亡。

據《商業內幕》報導，6月12日一名27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）死在亞特蘭大一間溫蒂漢堡停車場。法醫判定他的死因是背部的槍傷，因為警方從他的背後近距離連開數槍；這起命案引起當地多起示威、暴動，警察局長希爾茲（Erika Shields）更為此請辭。

據《今日美國》報導，4日晚間一名女童莉亞（Secoriea Turner）坐在母親的車上，她們的車子經過溫蒂漢堡旁的大學大道（University Avenue），但母親正打算要把車子停在停車場時，卻遭一群武裝份子堵在停車場門口。警方發言人沙菲（John Chafee）表示，這群武裝份子多次對汽車開槍，並朝著8歲的莉亞射擊，她事後被送到亞特蘭大醫療中心（Atlanta Medical Center），但最終還是傷重不治。

據《CNN》報導，亞特蘭大市長伯特斯（Keisha Lance Bottoms）召開記者會，呼籲民眾應該要對這抗些「內部的敵人」，他指控8歲的莉亞因為武裝份子而散喪命，「夠了就是夠了！」伯特斯說：「我要求你們尊重這個孩子的生命！拜託！如果你們知道兇手是誰，請舉報他。」

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(中時電子報)