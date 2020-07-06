新竹縣長楊文科（左）和新竹市副市長沈慧虹（右）宣布，「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」從7日啟動。（羅浚濱攝）

新竹縣市生活共好從閱讀開始！新竹縣長楊文科及新竹市副市長沈慧虹6日在湖口鄉立圖書館宣布，「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」從7日起啟動，縣市民眾將可共享20座公共圖書館近150萬冊館藏資源。

楊文科表示，新竹縣市是一家不分彼此，民眾就業、休閒、教育及交通等需求同屬一個生活圈，縣市公共圖書館「一證通」及「通還」服務啟用，將開啟縣市公共圖書館攜手合作的契機，提升大新竹地區閱讀風氣。

「證通人和，幸福不分疆域！」沈慧虹說，新竹市長林智堅和新竹縣長楊文科共同打造頭前溪兩岸為幸福城市，在縣市「一證通」後，民眾可到竹市6個、竹縣14個公立圖書館走訪，跨縣市借閱書籍，培養閱讀習慣。

另外，市文化局將「新竹市行動圖書館」APP升級，新增一維條碼的行動什閱證，讓民眾可以直接用手機出示條碼即可借閱書籍，沈慧虹也歡迎新竹縣民下載使用。

縣文化局長田昭容表示，7日起縣市民眾皆可持借閱證，到縣市20個公共圖書館開啟借閱功能，或自行登入公共圖書館自動化系統個人書房啟用「新竹縣市公共圖書館一證通服務」，即可跨縣市借閱書籍，並享有跨縣市通還服務。

此外，搭配新竹縣市一證通啟動，文化局7月將串聯縣內14個公共圖書館、獨立書店及地方文化館，以集章兌換限量文青好禮方式，辦理系列文化走讀小旅行、講座及工作坊等活動，推廣新竹縣在地人文美景。

(中時 )