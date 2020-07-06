立法院副院長蔡其昌與伸浩電子捐贈50組無線對講機給清水警分局安寧派出所。（陳淑娥攝）

在立法院副院長蔡其昌牽線之下，伸浩電子6日捐贈50組無線對講機給台中市清水警分局安寧派出所，以補足民防、義警及轄內守望相助隊通訊設備，共同為地方治安盡一份心力。

捐贈儀式今天在安寧派出所舉行，包括蔡其昌、伸浩電子總經理白崇賢、市議員王立任、清水警分局長張啟祥、安寧派出所長紀明仁、大庄守望相助隊長楊維智、草湳守望相助隊長童宗裕、義警分隊長陳瑞展、梧棲所志工隊長謝金蕉等人皆共同出席。

蔡其昌表示，地方治安維護，需要全體鄉親共同努力，特別感謝伸浩電子捐贈無線對講機設備，更謝謝協助治安工作民防、義警、守望相助隊及全體志工伙伴，一起攜手共創美好城市。

白崇賢指出，一間企業能順利發展，取之於地方也要回饋於地方，藍芽無線電通訊系統是公司長期專研領域，今天能夠捐贈50組對講機設備是他們最大榮幸，未來也將提供「終身保固」，為地方治安盡一己之力。

安寧派出所表示，未來將持續貫徹「治安優先、交通為重、服務第一」工作目標，守護地方治安。

(中時 )