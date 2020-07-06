載23噸鹽酸槽車西濱翻覆 鹽酸外洩消防急灑水 13:362020/07/06 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 載運23噸鹽酸溶液的大型槽車不慎翻覆，造成槽內液體外洩，消防隊員趕緊灑水稀釋降溫。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路北上通霄白沙屯路段，6日發生槽車翻覆事故，造成槽內鹽酸洩漏，苗栗縣消防局趕抵現場灑水戒護。 載運約23噸鹽酸溶液的大型槽車6日行經西濱快速道路，在通霄白沙屯路段，不慎擦撞護欄並撞斷路邊路桿，車輛失控翻覆，橫躺外側道路，零件、碎片四散，駕駛受輕傷由救護人員送醫救治，傷勢無大礙。 由於槽車翻覆造成車上載運的鹽酸輕微外洩，據了解，槽內鹽酸濃度23％，未造成危害，消防隊員布水線降溫稀釋，防止災害發生。 (中時 ) #鹽酸 #槽車 #西濱 #快速道 #快速道路 也許您會感興趣 社會熱門新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 悲情母女淪性奴 13歲女5月肚曝光 全鎮男人驗DNA 「元兇」竟是... - 社會 男大生住進「砲房公寓」 開門驚見「黑森林」女坐客廳 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 驚悚畫面曝光！彰化7旬婦慘成輪下魂 遭化學氣槽車輾過爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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