台61線西濱快速道路北上通霄白沙屯路段，6日發生槽車翻覆事故，造成槽內鹽酸洩漏，苗栗縣消防局趕抵現場灑水戒護。

載運約23噸鹽酸溶液的大型槽車6日行經西濱快速道路，在通霄白沙屯路段，不慎擦撞護欄並撞斷路邊路桿，車輛失控翻覆，橫躺外側道路，零件、碎片四散，駕駛受輕傷由救護人員送醫救治，傷勢無大礙。

由於槽車翻覆造成車上載運的鹽酸輕微外洩，據了解，槽內鹽酸濃度23％，未造成危害，消防隊員布水線降溫稀釋，防止災害發生。

(中時 )