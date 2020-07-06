大立光（3008）6月營收重返雙升格局，市場看好在旺季加持下，周四召開的法說會有望釋出正面訊息，被外資點名是最佳落後補漲股的大立光今（六）日果然不負重眾，成功展開落後補漲行情，開盤不久就直取4435元，強漲110元，不料因前高4455元卡關，補漲走勢略顯溫吞。

大立光5日公布6月營收，單月營收達41.36億元，呈月增6.99％、年增1.48％，成功終結連二個月營收下滑的窘境，惟因4、5月拉貨動能下滑，第二季營收僅126.85億元，呈季減3.97％、年減9.91％的雙降格局，還一舉創下2019年第二季以來的新低，法人預估，大立光第二季應是今年營運低點，單季EPS將跌破50元大關。

雖然大立光第二季表現不振，且公司對下半年的展望目前仍相對保守，僅表示「7月拉貨動能大致和6月相當」，不過法人看好第2季將是 大立光今年營運的谷底，且在邁向第3季後，受惠於Apple iPhone 12高階鏡頭、Samsung急單與高單價8P鏡頭出貨，有望在旺季加持下，出現先蹲後跳的行情。

外傳受惠於各國經濟相繼解封，Samsung近期手機訂單量激增近五成，此急單效益有望持續到8月中旬，成為大立光第三季營收的支柱，此外，7月中旬開始出貨的iPhone 12高階鏡頭，也有助於大立光第三季營收動能轉強。

(工商 )