台鐵局今（6）日表示，經過和台博館簽訂「台灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用及博物館園區建置計畫合作契約書」，由台鐵局無償提供土地及建物，交予台博館進行古蹟群修復，將國定古蹟建築群活化，規劃再利用成為展示鐵道文化之博物館園區，並負責後續營運，園區今正式開幕。

台鐵局說明，鐵道部園區位於台北車站特定專用區D1西半街廓（忠孝西路、塔城街、鄭州路、延平北路所圍區域內），園區之古蹟建物於1920年代前後陸續完工，被稱作台灣總督府交通局鐵道部（簡稱鐵道部，即交通部台灣鐵路管理局前身），是辦理鐵路事務之辦公廳舍。

台鐵局提到，建築群使用近70載，台灣光復後，交通部台灣鐵路管理局（下稱台鐵局）亦在其中工作約40多年，直至搬遷至台北車站。經歲月洗鍊，鐵道部愈散發珍貴氣息與價值，於2007年被指定為國定古蹟（含廳舍、食堂、八角樓、電源室、工務室、防空洞等6棟建物），清代機器局（東側石砌牆與石板路）於2010年被指定為市定古蹟。

台鐵局表示，在行政院支持下，2005年由行政院、交通部、財政部、文建會、台鐵局及台博館等單位簽署台灣博物館系統聯盟協議，依據協議，且為尊重國家鐵道文化資產與歷史脈絡，台鐵局於2013年8月13日與台博館簽訂「台灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用及博物館園區建置計畫合作契約書」。

台鐵局說，為建置鐵道部園區、豐富館藏及展示內容，雙方建立溝通平台、共同進行鐵道文物展品徵集作業，建立需求清單及蒐集鐵道文物，以打造優質博物館園區、齊備服務機能。

台鐵局也提到，「國立台灣博物館鐵道部園區」是首座由公部門建立、跨部跨單位合作之鐵道博物館，矗立於台灣鐵路的發源地上，深具意義；園區位於首都交通樞紐地，毗鄰機場捷運A1站，塑造新舊融合、時空交錯之都會空間廊帶，將彰顯兼容並蓄之文化底蘊，展現台灣鐵道之歷史與文化。

(工商 )