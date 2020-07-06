印度1位22歲女孩阿爾蒂（Aarti）在丈夫去世後決定再婚，不過令人震驚的是對象竟是公公！阿爾蒂的丈夫過世後，仍一直住在公婆家，在長期和公公相處之下，阿爾蒂和公公談戀愛，甚至發生性關係，沒想到她答應了公公求婚，2人結為夫妻。

據《Eva.vn》報導，18歲時阿爾蒂與高塔姆（Gautam Singh）結婚，2人婚姻幸福，與高塔姆的家人相處融洽，不過在2年前高塔姆死於一場交通事故，因此阿爾蒂很早就變成寡婦；丈夫過世後，阿爾蒂仍繼續住在公婆家，與公公克里希納（Krishna）住在一起。

出乎意料的是，阿爾蒂與公公一起生活一段時間後，彼此間產生了情愫，2人開始戀愛甚至發生性關係，後來公公決定向阿爾蒂求婚，她馬上答應了這項婚事。公公表示，他會娶媳婦的原因是，媳婦在兒子去世後感到孤獨，而阿爾蒂年紀還小，未來的路還很長，所以決定要好好照顧她。

在兒子去世後的2年間，公公對媳婦阿爾蒂相當體貼及照顧，當地社區同意這一個婚姻，但在社會上媳婦與自己公公結婚被視為不倫戀，因此他們的婚姻受到許多人批評與反對。當地委員會主席霍里辛格杜德（Hori Singh Doud）表示，政府已接受了阿爾蒂他們的婚姻，不久後就會舉辦婚禮慶祝，因新冠肺炎影響，婚禮會場將會控制人數及遵守檢疫法規。

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(中時電子報)