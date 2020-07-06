民進黨高雄巿議員何權峰6日質詢指出，韓巿府解職後，仍有6人住在職務宿舍，晚上卻跑攤輔選。（曹明正攝）

高雄巿議會副議長陸淑美6日反問代理巿長楊明州，知不知道衛福部長陳時中到高雄來。（曹明正攝）

韓巿府遭解職後，有6人仍住職務宿舍，被質疑在輔選，代理巿長楊明州說，按規定2個月內搬離即可，但要注意觀感。副議長陸淑美反問，號稱「國旅最佳代言人」的陳時中5日到高雄不來行銷只來輔選，道德標準在哪？讓楊明州一臉尷尬。

民進黨巿議員何權峰6日質詢表示，依規定首長去職後，2個月內要搬離官舍，但有巿民反應，這些首長不是已經離開了，卻不只住在宿舍，正值選舉期間，晚上還可以跑行程、跑攤，甚至拜託支持特定的巿長補選參選人。

何權峰問有沒有違反相關規定？楊明州說，他也是聽到質詢才知道，前韓巿府還有6人住在職務宿舍，按照規定2個月後才需交還，但畢竟住的是職務宿舍，這段期間，從事不合時宜的行為，當事人應避免社會觀瞻、有所節制。

質詢結束後，主席陸淑美問楊明州及觀光局代理局長邱俊龍，號稱國旅最佳代言人的陳時中5日到高雄來，2人知道嗎？楊明州對於陸淑美神來一筆答不出來。事實上，陳時中5日到高雄為民進黨高雄巿長補選參選人陳其邁站台。

陸淑美說，陳時中到屏東、台南等縣巿都在推廣美食跟觀光，唯獨5日到高雄，卻沒來行銷高雄，而是只有1個輔選行程。請巿府團隊邀請對方也來高雄推廣觀光跟美食。高巿府應以相同的「道德標準」，一起接受社會公評。

(中時 )