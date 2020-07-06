歐盟日前公布邊境開放15個國家名單，但沒有台灣，台大公衛學院院長詹長權指出問題在於沒有「平等互惠」原則，若在公衛防疫與經濟復甦平衡之間，台灣想被認可，在防疫上需要更多彈性，建議以入境全面篩檢取代14天居家檢疫，還可以減少檢疫旅館的負擔。

台大公衛學院今天舉辦抗COVID-19說明會，會中指出，新冠肺炎全球疫情爆發7月餘，截至7月4日，已有1155萬人確診、53萬人死亡，但恢復率已提升至近6成，因此各國也陸續擬定政策，為開放邊境鋪路。

院長詹長權表示，台灣要成為下一個歐盟開放國，需要平等互惠條件。雖然全人口零確診等同於全人口零風險，但在全球大流行期間，這項前提不成立，而被動採檢因只能篩出有症狀者，頂多能做到逼近零確診，唯有主動採檢，才能一次揪出無症狀與症狀前期者，將感染風險降為零。

詹長權提到，防疫措施是風險控管，圍堵政策雖然可拉平醫療曲線，但會使經淨衰退曲線更嚴峻，如果想在防疫與經復甦間取得平衡，就必須做些許調整。

他建議政府，可讓入境旅客在檢測或14天隔離二擇一，選擇檢測者，可在機場港口進行第一次PCR檢疫，5天後再做第二次，陽性住院、陰性解除檢疫，但須進行定時、定點活動，且接受電子追蹤。

台大公衛學院副院長陳秀熙解釋，台灣至今共35萬2082人入境後進行14天居家檢疫，對於醫療與檢疫所、檢疫旅館是很大的負擔。

未來在邊境開放時，陳秀熙表示，以過去平均每天有3千人入境的數字來看，他指出，若持續採目前實施的被動的採檢方式，有症狀才檢，只要採檢209件，會漏掉2個症狀前期個案，18個無症狀個案，雖不至於造成國內社區感染，但檢疫旅館負擔，共要耗去51萬多人次的檢疫場所。

但若改以積極的入境時就在機場篩檢，五天後第二次篩檢，只會漏掉1名症狀前期個案，且檢疫旅館只要耗損20萬8千多人次，共要篩檢6萬9927件。若退一步只在機場入境採檢一次，會漏掉4個症狀前期個案、4個無症狀個案，檢疫旅館負擔同樣是20萬8千人次，不過只要採檢3萬5千多件。

(中時 )