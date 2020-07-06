受到新冠肺炎疫情影響，各國紛紛宣導要求人民配戴口罩並保持交距離。但近日肯亞霍馬灣郡（Wilaya ya Homa Bay）當地警方卻接到民眾檢舉，有人在室內開趴而前往查看。警方到場後，在屋內發現有35名青少年正赤身裸體狂歡，年紀最小僅13歲，當場將人全部帶回警局，連屋主也遭逮捕。

根據《鏡報》報導，霍馬灣郡當地員警蘭戈（BobLang’o）向媒體表示，當地一所莊園的房內因傳出吵雜的音樂聲遭鄰居檢舉；警方前往現場查看時，還費了一些時間才得以破門而入；不料，眼前的景象卻令人大吃一驚。屋內有15名少女與20名少年，年紀約介於13歲到20歲之間，全都赤身裸體的在喝酒狂歡；另外，屋內還發現了使用過的保險套，現場也有人仍在進行親密行為。

蘭戈表示，「孩子們都喝醉了，有些人還在抽菸。」隨後，警方便將在現場狂歡的35人，全數帶回警局準備進一步審訊。

霍馬灣郡警察局長科斯基（Sammy Koskey）表示，「我們會釋放孩子，因為我們無法將他們拘留。」另外他也提到，會發生這樣的事件，很明顯是父母疏於關心孩子，因此警方將傳喚這些青少年的父母到警局接受審問。

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(中時電子報)