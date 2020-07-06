英國、法國近日紛紛在美國步伐之後，加入到抗拒華為5G設備的國家隊伍中。繼日前英國表態5G設備禁用華為後，法國也收緊對華為限制。據路透6日報導引述法國網路安全局（ANSSI）負責人普帕爾（Guillaume Poupard）表示，法國在5G網路建設中不會完全禁止使用華為設備，但會敦促國內運營商避免改用該公司設備。

普帕爾接受法國《回聲報》訪問時說，「我們不會完全禁用，但對於目前沒有使用華為設備的運營商，我們鼓勵他們不要用。」

另據了解，法國第一大電信營運商Orange已選擇華為在歐洲的競爭對手諾基亞和愛立信。普帕爾表示，從下周起申請使用華為設備建設5G網路的運營商，若沒有獲得明確授權，在法定期限後仍未收到回覆，則可視其申請已遭拒絕。

去年底，法國初級經濟部長盧納歇爾曾表態不會追隨美國封殺華為5G技術和設備。今年2月法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也表示，若從技術角度或價格上看，華為如果能夠提供更好的選擇，便可以進入法國5G網路市場。

(旺報 )