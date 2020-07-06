台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」，2016年12月開館以來，每年依然虧損4、5百萬元，受到新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，在在使得阿嬤家的營運雪上加霜，今年11月10日租約到期後，阿嬤家將停止營運。

經營阿嬤家的婦女救援基金會表示，阿嬤家2016年12月開館以來，成為台灣在國際人權、性別平權的交流平台，接待來自世界各國，例如國際人權公約審查委員、亞洲人權獎得獎者、各國政府代表或NGO團體及國內官方及民間團體、學生、民眾參觀訪問高達12萬5529人次，尤其每年有不少來自日本參訪者，阿嬤家所提供正確歷史事實，補充其無法在日本看到的史實。

婦援會說，從2016年至今，婦援會一方面致力於慰安婦、性別與人權相關議題公眾教育，積極和國際交流互動，一方面努力募集財源以因應活動支出及館內營運。然而，房租、老舊建築維護、館藏文物維護及人事開銷龐大，扣除政府補助、商店收入及支持者捐款，近3年每年皆虧損近4、5百萬，造成婦援會財務重大負擔，2019年因要彌補累計虧損，已經把總會的辦公場所出售，支持阿嬤家的營運，目前同仁都是在租屋處所辦公。

2020年發生新冠疫情，參訪團體取消、到館人數驟減，門票、商店收入及捐款銳減，營運艱難，虧損更繼續擴大。12月租約即將到期，在不堪連年嚴重虧損下，不得不作出今年房屋租約到期之後，將關館不再續約的決定。

阿嬤家和平與女性人權館址於11月10日停止營運，距離關館倒數100多天，婦援會歡迎民眾參觀這座記錄著歷史傷痛的台灣第一座慰安婦實體博物館，也再一次看見勇敢發聲的阿嬤的身影。

(中時 )