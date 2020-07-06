創意(3443)今年營運成長可期，在基本面發酵下，今日股價早盤再度飆上漲停鎖住，連續拉出兩根漲停，股價也飛越300大關，股價衝上312.5元，再創2018年9月底以來新高。

創意繼去年來受到虛擬貨幣式微、加上美中貿易戰一路延燒，導致2019年營運不如預期，每股獲利4.73元，相較2018年每股大賺7.37元大幅衰退，2019年可以說是創意的營運谷底。

展望今年，全球致力於發展5G，將帶動鋪天蓋地的物連網(IoT)市場，對於AI(人工智慧)、邊緣運算等高階技術需求將明顯攀升，創意在此領域具有技術領先優勢，加上有台積電(2330)在先進製程上做全力後盾，在5G時代爆發力可期，加上去年因為營運谷底，基期較低，故2020年營運成長可期。

另外，大陸全力扶植自家半導體自製，但在IC設計領域上還無法跟上，故急需要台系廠商在該領域的支援，創意就相當有機會搶啖此區塊商機，未來幾年都可以期待。

隨著今年美中關係恐持續惡化，創意先前股東會就認為，今年將會是充滿挑戰及機會的一年，將積極提升晶片設計服務的接單能力，擴大在晶片設計服務的市占率及領先優勢。

創意第一季因為新冠肺炎疫情關係，單季營收31.69億元，營業淨利7352.4萬元，單季淨利9874.2萬元，年衰退達35.32%，每股獲利0.74元，單季毛利率落在24.1%。

(時報資訊)