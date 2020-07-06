後疫時代，臺灣五大創新「0商機」可期！新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊下，全球經濟面臨2008年金融海嘯以來最大的衰退風險，工研院今（6）日舉辦「韌性臺灣 後疫產業發展論壇」，倡議企業應從製造思維轉向「臺灣智慧價值」思維，打造臺灣成為全球可信任之關鍵伙伴，創造疫後新商機。

工研院院長劉文雄表示，繼美中貿易紛爭後，新冠肺炎疫情再次突顯臺商供應鏈分流與多元市場布局的重要性。在當前短鏈革命所帶動的全球供應鏈新格局下，企業應深化「臺灣智慧價值」思維，從以往單純的生產製造加工鏈體系，透過數位轉型，打造以臺灣為基地的全球製造總部，將高階製造、研發乃至新興產業投資留在臺灣。工研院已超前部署疫情過後的「新常態（New Normal）」市場，擘畫「2030技術策略與藍圖」，以「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域與「智慧化共通技術」的研發方向，期攜手產業跨領域創新，協助產業轉型與升級，合作共創下一個十年的產業發展新局。

根據工研院IEK Consulting報告，臺灣服務業及中小製造業在疫情前就已受到全球科技潮流衝擊，在疫情危機後，將加速產業形貌的三大轉變與挑戰。包括：製造業將加速將供應鏈移出中國大陸，並開始建立分散式供貨(Distributed supply chain)生產模式；企業「無接觸經濟」商業模式比例大增，將導入遠端作業、無人化、虛實整合等方案；以及「以人為本」的快速篩檢、遠距醫療、在宅醫護等服務將加速實現，開創醫療物聯網（IoMT）商機。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗指出，此次肺炎疫情直接帶動防疫產業成長；在後疫時代，預期無人化、彈性製造、多元供應成主軸，臺灣產業的發展機會為：製造臺灣、健康家園、數位全球。在「健康防疫」、「疫病診療」、「強韌生態」、「宅經濟」及「企業韌性」的需求推動下，在2020年下半年企業應掌握短期夯商機：1.5米社交距離之「0接觸經濟」、在地製造之「0國界製造」。由於肺炎疫情也將對於未來十年全球產業鏈帶來影響，建議產業更應增加數位技術投資，打造臺灣成為全球產業與經濟的關鍵夥伴，迎接「0距離創新」、「0負擔健康」、「0污染生態」等三商機。

(時報資訊)