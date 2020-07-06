特斯拉股價一路狂飆，過去幾天已經大26%，先後突破了1000美元、1100美元、1200美元關卡，如今更有分析師看好其股價將漲到2000美元天價，相較上周五收盤1208美元高出66%。

特斯拉股價走勢大起大落，股價上漲完全不是穩步增長，因此被外界稱為「妖股」。外媒報導，投行Wedbush分析師Dan Ives指出，大陸消費者對於特斯拉Model 3的強勁需求可望推升其股價，未來12個月可望達到每股2000美元的新紀錄，意味著較目前的價位上漲66%，不過他也提醒，這必須在最好的情況下才有機會達到。

若按照每股2000美元計算，特斯拉市值有望來到3700億美元。目前美企中市值超過這個數字的，只有蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書、巴菲特執掌的波克夏海瑟威，以及嬌生。

若按照十年前17美元的IPO價格計算，截至7月2日收盤價1208美元，特斯拉自上市以來股價上漲了70倍，漲勢相當猛烈。

不過，也有人認為特斯拉仍未能證明自己可以持續獲利，且執行長馬斯克時常發表充滿爭議的言論，對特斯拉營運及股價看法保守。

(中時電子報)