台東家扶兒林崇佑獲得總統教育獎和阿嬤合影。（台灣兒童暨家庭扶助基金會提供／陳世宗台中傳真）

2020年教育部最高榮譽總統教育獎，家扶基金會扶助的兒少共有15位孩子獲得殊榮，分別來自全台10個縣市的家扶中心。獲獎的家扶兒少、勤奮向學、友愛孝悌，更重要的是不畏逆境追逐夢想的勇氣，每個都實至名歸，背後的故事更是感人。家扶70、好家再有你，感謝社會各界陪伴貧困孩子度過難關。

家扶中心指出，曾經因雞胸症，運動量受限，被醫生認定不可能成為運動選手的林崇佑，克服身體上的限制拿下2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽金牌，成為台灣的第一人；崇佑父母從小離異，靠阿嬤包檳榔扶養長大，5年前開始接受台東家扶中心的幫助。

喜愛柔道的他，國小就想加入柔道隊，但體格瘦弱、阿嬤不忍他被打傷而拒絕，不想放棄靈機一動，把同意書夾在聯絡簿一起拿給阿嬤簽，展開他的柔道之路。崇佑對自己要求很高、不服輸、也不怕累，唯一最害怕是自己受傷，不能夠練習

隔代家庭長大，視阿嬤如同自己的母親，希望長大賺錢扶養阿公阿嬤，更期盼能夠成為國手為國爭光。崇佑沒有順遂的環境，更沒有先天運動員體格上的優勢，但他知道只要努力不放棄，就能開創自己的一片天，如今獲得總統教育獎的殊榮，是回報阿嬤養育之恩最好方式。

另一對空手道雙姝，國三胡鑫和高三辜雪芃，皆為南投家扶中心扶助的孩子。兩位空手道成績都表現亮眼、國內外屢獲佳績。胡鑫從小阿嬤帶著她和哥哥，從台東到南投投靠姑姑，姑姑單親工作辛苦，因收入有限，臗關節有問題至今不敢動手術，胡鑫感念姑姑把她當女兒般照顧，計畫將總統教育獎的獎金給姑姑動手術，孝心感人。

辜雪芃，外婆癱瘓，外公一眼失明，母親扛起照顧工作，僅靠打零工的父親支撐家中經濟。曾想放棄念書，跟隨哥哥服志願役改善家計，但家人及教練的支持下決定繼續努力。如今獲得總統教育獎，雪芃規劃將獎金拿來貼補家用，並存下來成為大學學費，十分體貼懂事。

今年獲得總統教育獎的15位家扶兒，有5位是單親家庭、4位來自隔代教養家庭、2位為生命的鬥士，即使生病仍不向命運低頭；許多孩子獲獎後紛紛寫信和認養人分享喜悅，看到家扶的孩子有成就，相信他們都付出比別人加倍的努力，每個人都是最真實的生命故事。

(中時 )