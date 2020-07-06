白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日上午行經龍井、大肚、烏日區，由於氣候炎熱，不少信徒全身包緊緊，防曬做足。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天，白沙屯媽祖鑾轎上午9點25分經由大度橋進入彰化，隨行信徒綿延約 1.5公里。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天，白沙屯媽祖鑾轎上午9點25分經由大度橋進入彰化，隨行信徒綿延約 1.5公里。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天，不少信徒，隨行駐點免費提供飲料給信徒消暑解渴。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天，不少信徒隨行跟隨，圖中信徒行經大度橋時，對鏡頭比出愛心，橋下則是彰化台中交界的大肚溪（烏溪）。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天，約3萬多信徒隨行跟隨，圖中信徒行經大度橋，橋上慢車道，佈滿走路的信徒。（黃國峰攝）

白沙屯媽祖往北港9天8夜徒步進香活動，6日第二天行經龍井、大肚、烏日區，進入彰化，烏日分局長張則誠（右1）全程4個小時16公里皆在鑾轎左右親自督導指揮，確保全程平安順利。（黃國峰攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖，今年往北港9天8夜徒步進香活動，5日凌晨啟程，第2日（6日）清晨4點從清水出發，5點18分進入龍井，比往年早了一個小時，並連2年循大甲媽相同路徑，經龍井、大肚、烏日跨越大度橋，於上午9點25分進入彰化，足足比往年快了6個小時，有信徒笑稱媽祖鑾轎可能裝了渦輪！

台中市6日上午氣溫都在32度以上，頂著高溫，白沙屯媽祖鑾轎沿著沙田路行經龍井、大肚、烏日，最後經由大度橋跨越大肚溪，進入彰化，隨行信徒約3萬多人，綿延1.5公里長，一位路口維持秩序的員警表示，走了2個小時，還走不完。

白沙屯媽祖鑾轎，今年行走速度也快了許多，宛如急行軍一般，沿途也僅僅在童綜合醫院、大肚沙田路3段一處民宅、威豹電池和興農烏日廠短暫休息，不少信徒，走著、走著跟不上，笑說可能裝了渦輪！沿路也有不少信徒，選擇不徒步跟隨，而是開著小貨車，裝著茶水、飲料，隨行駐點免費提供飲料給信徒消暑解渴。

由於白沙屯媽祖遶境路線通常未定，6日行經烏日分局轄區時，烏日分局長張則誠全程4個小時16公里皆在鑾轎左右親自督導指揮，確保全程平安順利，雖然行經轄區時，剛好是上班、上學時間，加上3萬多隨行信徒，綿延超過1.5公里，烏日分局機動部署，將北往南車道，彈性調撥至南往北車道，以維持交通順暢，並於大度橋與彰化交界處，移交給彰化警方。

(中時 )