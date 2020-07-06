雖然端午節已經過了，但很多民眾家裡還有粽子冰在冰箱，很多人認為反正冰在冷凍庫，可以放很久，真的是這樣嗎？食藥署表示，正值氣候炎熱時期，溫度高、濕度大，適合各種微生物、致病菌或黴菌生長繁殖。如果食品保存不當，例如粽子等，就容易導致變質腐敗。

食藥署說，不論是自己製作或是購買的粽子，如果暫不食用，都應儘速放進冷凍庫(攝氏負18度C以下)貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。

然而，食品在貯存過程中，品質也會發生些微變化，食藥署舉例，例如色澤的劣變或是風味的劣化等，這些變化可能是來自食品本身成分間相互作用或是微生物繁殖所造成。

食藥署提醒，若要確保粽子保有原來的風味，建議應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。此外，食藥署也呼籲民眾，要食用時，可以先將貯存在冷凍庫的粽子移到冷藏櫃解凍，再使用電鍋或微波爐加熱，以避免吃下中心未熟透的粽子。

(工商 )