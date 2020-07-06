蔡英文總統今年3月間與司改倡議團體會見，外傳蔡在現場有斥責相關人員等情況，總統府發言人丁允恭今天表示，總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控。「對於黨同伐異，甚至是不確的指控，我們感到高度遺憾」。

《風傳媒》刊載一篇題為「許玉秀觀點-蔡總統懂憲政分際嗎？」投書，文中提到今年3月27日公民團體和蔡總統有約。公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，蔡英文不但不假辭色地責罵在場的林輝煌祕書長，還命他立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓。

丁允恭指出，許文所稱今年3月27日總統與司改倡議團體見面，實際上是總統應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」等團體之請，就司法改革相關政策議題進行溝通，無涉個案，作者許玉秀並未出席。

他說，基於有部分團體成員提及與司法院的溝通問題，為求釐清事實，並促使司法院與倡議團體能充分溝通，總統因此邀請前後兩任祕書長前來，以暢順後續政府與民間於改革上之協力。

丁允恭指出，總統接受倡議團體的要求拜會，現場對話純係對公共政策的討論溝通，總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責，而該會見總統也期待各方持續溝通，並未有會議裁示。

他強調，總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控。「我們歡迎各界關於公共政策的理性辯論，讓政府在政策的規劃與推進上更加周延，但對於黨同伐異，甚至是不正確的指控，我們感到高度遺憾」。

(中時 )