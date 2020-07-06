林依晨在《打噴嚏》飾演柯震東心愛的「心心姊姊」。（台北電影節提供）

九把刀和「柯爸」柯耀宗出席映後座談。（台北電影節提供）

柯震東（左起）、林依晨、柴智屏、導演柯孟融等與觀眾分享拍攝花絮。（台北電影節提供）

《打噴嚏》在中山堂世界首映，與600名觀眾同歡。（台北電影節提供）

《打噴嚏》昨晚（5日）於台北電影節世界首映，柯震東和600位影迷一起看完電影，一時情緒湧上，哽咽坦言：「這幾年真的很累，但我很努力在勇敢。」該片拍攝發行過程崎嶇，柯震東把版權買回後，擔任後製總監，親自盯剪，也對電影的聲音調光相當重視。他回顧這些年的演藝之路，忍不住真情流露，數次感謝觀眾支持，和該片的主旨一樣要「為了所愛努力站起來」，全場影迷的掌聲及鼓勵更不間斷。

林依晨認為柯震東與自己當初的狀態是很適合這部戲的，也被美好的紀錄在影像當中。她也形容，這部電影並不是要呈現有多少超級英雄，而是希望能夠成為心中最重要的人的英雄；被問及詮釋心心姊姊一角的心得，她回答：「就是要順應時間、感受每個階段給予你的事物。」柯震東則透露，林看起來安靜斯文的外表下，其實充滿爆發力，在片中有機會和她吵架還蠻難得的。

該片包括出品人「柯爸」柯耀宗、監製柴智屏、導演柯孟融及原著小說作者暨編劇九把刀都現身映後座談。今年剛身格人父的九把刀坦言，這部片是他看過最多次的電影，沒想到這次看到一半居然開始哭個不停，對於電影終於能與大家見面，他內心充滿感謝。他也說，2014年完成本片以後歷經許多風風雨雨，「以為沒有人會陪我們宣傳，沒想到林依晨如此支持，更感謝柯爸爸與柴智屏柴姐，讓這部片能順利上映。」

導演柯孟融也對觀眾喊話：「每個人都有瑕疵，而這些瑕疵也定義了自己是誰，回頭看這部電影，就像是補丁，讓大家可以更勇敢。」柴智屏也分享：「這是會讓我引以為榮的電影，不管幕後所有團隊，跟我們主創導演、編劇、演員，真的很高興今天跟大家共同享受這個時刻」柯耀宗也坦言自己心情相當激動，他說：「我覺得就像柯震東說的『為了所愛，我們勇敢站起來』。」

(中時 )