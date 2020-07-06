立法院長游錫堃昨（5日）在台北國際中醫藥學術論壇上提議，將「中醫、中藥」改成「台醫、台藥」，此話一出，立刻掀起正反聲浪。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書也分享對此事看法，他坦言，聽到立法院長游錫堃說，不妨把「中醫、中藥」，改成「台醫、台藥」時，「我嚇了一跳」。

黃暐瀚指出，游錫堃舉韓國、越南為例，說「漢醫」傳到當地之後，就變成「韓醫」、「東醫」，殊不知，這兩個例子，分別有不同的原由：

第一、韓醫：一來，韓國民族性強，什麼中華文化到了韓國，都變韓國的（孔子也韓國瑜、屈原也韓國人），二來，韓醫確實也包含部份他們自己研發而成的「四象醫學」，堅稱韓醫，不是完全沒道理。

第二、東醫：越南不稱「中醫」稱「東醫」，意指「東方醫學」。用藥分「南北」，北藥，就是北方（中國）來的「中藥」；南藥則為越南當地的藥材。

黃暐瀚認為，一個是「醫術」，一個是「藥材」，因為各自有「當地」的成份在，所以這兩國，不稱「中醫」，那台灣呢？台灣的「中醫、中藥」，有什麼「台灣特有的成分」嗎？尤其藥材，台灣的「中藥」，九成來自中國大陸，好意思自己叫做「台藥」嗎？

最後黃暐瀚則說，稱台醫有點牽強，但政治正確，台灣若不怕被笑，想講就講，倒也無妨；至於「台藥」，完全不懂，從「中華人民共和國」運到台灣的藥，到底台在哪裡？

另外，前藍委孫大千則是痛批，「採用同樣的醫術，使用同樣的典籍，難道改了一個名字，就會變成了完全不一樣的東西嗎？這種自欺欺人的論調，講出來不怕丟臉嗎？」

(中時電子報)