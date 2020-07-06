夏日體感溫度逼近40度，又濕又熱！全台許多縣市學校教室卻遲未裝設冷氣，不僅悶熱影響考試，甚至因濕熱造成皮膚不適的就診率也增加兩成。如何幫助孩子降溫，BabyHome家長大調查，公布六大降溫妙招，這些道具都上榜。

今年5、6月，全台已有10處均溫創下歷史紀錄，氣象局也預期台灣夏季氣溫可能更加炎熱。熱浪也影響孩子健康，皮膚科醫師周彥吉觀察因高溫濕熱，導致異位性皮膚炎孩子因此病況加劇，近期就診率增加一到兩成。期末考季溫度飆，但全台教室冷氣普及率卻不均，以北市中小學為例，國中冷氣普及率100%、國小92%，但新北中小學卻有7成教室未裝冷氣。

據BabyHome調查調查結果顯示，高達85%家長認為教室應加裝冷氣。(圖/BabyHome提供)

據BabyHome調查調查結果顯示，54%家長表示孩子教室沒冷氣，且有近6成孩子回家向家長表示「學校好熱！」，更有高達85%家長認為教室應加裝冷氣，顯示政府應積極正視此問題。有24%家長讓孩子帶降溫小物，如：小電扇、涼感小物去學校自力救濟；17%大推「濕毛巾降溫法」，用濕毛巾擦拭帶走皮膚熱氣；另有「自己帶冰水／冰塊」、「自掏腰包，贊助班上購買電扇或循環扇」等降溫建議。

調查顯示，高達85%家長認為教室應加裝冷氣，問卷中甚至有家長表示，「乾脆請教育部長中午12點到沒冷氣的教室和孩子一起吃飯，體驗看看有多熱！」。15%不贊同家長也有話要說，認為冷熱交替對健康有害、窩在教室吹冷氣不下課減少活動量、不環保、訓練孩子忍耐性等，但多數贊同加裝冷氣之家長並非一味強調空調整日開啟，理性表示：視溫度及時段開關、使用者付費、適當溫度對小孩及老師都能得到穩定情緒及良好學習。

(中時電子報)