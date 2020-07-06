楊承祐營造出宴會場合歡迎、握手等互動氣氛。（許素惠攝）

雲林故事館是最佳的花卉創作及展出載體。（許素惠攝）

雲林故事館是最佳的花卉創作及展出載體，美麗作品吸引人拍照打卡。（許素惠攝）

雲林故事館內牛車城堡被妝點得更夢幻。（許素惠攝）

雲林大力振興花卉產業，虎尾鎮農會與縣府上午邀請設計師楊承祐以雲林故事館為舞台，運用在地的文心蘭、蝴蝶蘭、洋桔梗等創作出「蘭宴」，以一身「花裝」的模特兒營造出歡迎、舉杯同歡、相互寒暄等宴會場合互動的氣氛，成為最美的行銷。

配合農糧署花卉產業振興計畫，古色古香的雲林故事館成為最佳載體，夢幻牛車城堡、百年老樹、古樸日式門面等，和鮮麗的蘭花、桔梗，非但毫無違和感，反而相互襯托出典雅的氛圍，令人駐足久久。

35歲的楊承祐原是工業設計師，岳父林耀聰專業種植蘭花，升格為爸爸後決定返鄉陪伴孩子成長，轉型花藝設計，美學專業的敏銳毫不受跨領域的影響。

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，洋桔梗是虎尾生產的重要花卉，部分花農種文心蘭及蝴蝶蘭，疫情造成花價重挫，一把文心蘭曾跌到只有50元，經中央地方攜手振興，已經回升許多，雲林故事館花展長達1個月，歡迎大家來欣賞，也多多買花妝點家，營造美好環境。

縣長張麗善指出，花卉價格已逐步上揚，縣府也陸續與各農會在虎尾、古坑、四湖等地進行校園花卉教育，虎尾鎮農會採用洋桔梗為主體搭配其他花材讓虎尾農工、平和國小、惠來國小及虎尾國小等學生進行創意花卉組合，小朋友開心學習，花香跟笑聲飄滿校園。

(中時 )