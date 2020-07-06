圖二：應果作品。（秀之藝術文化社畫室提供）

圖三：應果作品。（秀之藝術文化社畫室提供）

疫情解禁，假日沒地方去？淡水的秀之藝術文化社邀請台灣藝術家「應果」，規劃魚藏文化館的「天馬行空」打卡區，以奇幻藝術IP形象打造「淡水奇幻森林花園」場景，期盼讓淡水再度成為旅遊、關注焦點。

藝術家＜應果＞本名謝欣穎，生長於鹿港，國立臺南大學視覺藝術與設計學系碩士班畢業，研究所畢業後，2017年在台中勤美誠品文創擔任駐店藝術家，也在勤美誠品商場、鹿港藝文館舉辦藝術展覽。

她以細膩美好的幻想來呈現繪畫風格，每個細節都延續著非邏輯的夢境於現實中可能存在的物件，模擬出既真實又虛幻，且變異的繪畫表現，以線性作為主視覺展現，佐以簡單的黑與白建構花朵型態、振翅飛舞蝴蝶昆蟲鳥類，以視覺上的繁複展現生物構造的細緻美。

為配合暑假旅遊潮，七、八月於畫室消費滿500元即無條件9折，購買套票已有優惠並不適用。FB臉書粉絲專頁請蒐尋秀233自助畫室或show233文化館。

(中時 )