聯強(2347)接連兩天發布對聯強澳洲重大投資，分別以新台幣5.8億元投資擴建雪梨運籌中心二期，並同步以新台幣4億元（1,900萬澳幣）購買於澳洲墨爾本新運籌中心用地，預計此投資將讓整體業務量能倍增。聯強超前部署，選擇在疫情未完全恢復時大舉投資澳洲共計9.8億元，看好澳洲市場的長線成長潛能外，也展現長期提前布局市場且危機入市的精準眼光。

聯強於1998年前進澳洲市場，至今超過22年，年營收超過新台幣500億元，為澳洲第一大資訊通路商，並躋身全澳前150大企業。

2020年上半年不受疫情與封城影響，聯強澳洲反向展現強勁的成長力道，營收與獲利均較去年同期大幅成長30%以上。聯強澳洲總經理王其勳表示，疫情加速遠距教學及在家辦公的需求雖是原因之一，但內部執行精實敏捷計劃，且數年前即布局運籌中心能量，能夠快速因應市場變化，也是主要動力。

為因應聯強澳洲業績的飛速成長，2014年即率先於雪梨啟用總投資達15億元(含土地)的高度自動化運籌中心，由於投資金額龐大，完工時邀請到聯邦科技部長(後曾任總理)滕博爾親臨致詞，並盛讚聯強雪梨運籌中心是「運籌與通路的未來」。第一期完工後不到六年，即因業務快速成長空間不敷使用，日前宣布加碼投資5.8億元，興建雪梨二期高度自動倉儲，預期完工後，雪梨運籌中心的產能將較目前成長65%。

同時，聯強澳洲此次同步啟動興建新墨爾本運籌中心的計畫，斥資4億元購入13,000坪新運籌中心用地，並且隨即在兩年內將再投入15億元建構高度自動倉儲系統。

聯強現有墨爾本運籌中心是2001年購置飛利浦製造廠房改裝而成，自動化程度較低，由於澳洲的人力成本高昂，此次於現行運籌中心旁購入新運籌中心用地，土地面積為雪梨運籌中心的兩倍大，將量身訂做建構全新的智能化倉儲系統。除量能將較現行成長一倍以外，運作效率將成長三到四倍，將大幅提升聯強澳洲的競爭力與獲利能力。

(時報資訊)