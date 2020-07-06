台灣房疫做得好，面對後疫情時代房市，台灣房屋總裁彭培業說，下半年市場具有可看性，H2比H1更樂觀可期、動能更大！他說，疫情趨緩、更多人走出來、投資先行剛性需求在後等等，都會讓房市增添了許多動能。

彭培業說，不動產不是快速消費品，它具有「長線、抗跌、穩健」的優勢，因此下半年是「馬拉松產品」當道，只要待合建設多、人氣旺、商機穩的衛星城市或新興重劃區都看好，包括林口新市鎮、桃園青埔重劃區、新竹關埔重劃區、台中北屯機捷特區和高雄橋頭新市鎮，這些區域除了交通等利多建設，也都有產業園區的就業支撐，整體規劃完整，人口移入數和房價潛力更甚精華區。

彭培業指出，每十年房地產的空間需求就會產生變化，現在少子化、高齡化已是趨勢，預期未來小宅當道，20坪健康小宅會是市場的新興的產品。他說，疫情改變了世界及市場習慣，後疫情時代，人們體會到健康才是王道，2020年起，健康地產的產品，將邁入一個興盛的市場需求。

房地產隨著經濟發展與人口變化，彭培業說，未來小宅當道，但是首購族眼光不能只局限在兩房，需要考慮未來的孩子空間需求，而退休的人則是不需要考慮以後還有空間需求，所以二者雖然都需要小宅，但是基本上還是有所差別的。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐則說，近年房價確實有循環性的盤整波段，但拉長時間點來看，不動產還是穩健成長，現行的稅制更合長線經營，非短期套利。目前股市已處高檔，房地產受遞延的剛性需求支撐，因此，下半年只要價格合理，絕對有量！

(時報資訊)