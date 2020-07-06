桃園市議員王浩宇面臨罷免風波，沒想到自己「叔叔」也不挺，還帶頭罷免他。對此，王浩宇今po文曝光其中內幕，直言他兩次當選就不曾靠表叔，過去這位親戚也沒支持過他，卻突然用長輩的口吻來教訓年輕人，那他也只能尊重。

王浩宇面對罷免運動，曾致電里長拜託支持。不過王浩宇的表叔、中壢區信義里里長邱仁德居然還設連署站「罷王」！被挺韓直播主訪問，為何要罷免自己的侄子？邱仁德先是表明自己和王浩宇的關係，王浩宇的阿嬤是他的姑姑，王浩宇要叫他表叔，兩人是姑表的叔侄關係。接著，邱仁德舉出其中一個罷免理由，就是他們家族是基督教徒，但王浩宇卻在有一年選舉PO了一張照片，褻瀆了上帝。

對此，王浩宇今也在臉書發文表示，第一次參選，看不起說他不會上，明明是自己的親戚，卻支持其他議員候選人。當選後，里上活動把他排除。明明他的兩次當選就不曾靠你，過去親戚也沒支持過他，卻突然上韓粉網紅臉書拿親戚的身份在媒體上，不斷用長輩的口吻來教訓年輕人。

王浩宇無奈「Errr」，強調他只知道，就算親戚跟他不好，「兩年前我爺爺的喪禮還是包給做殯葬的你來做、讓你賺，因為長輩覺得藍綠歸藍綠、大家還是一家人，顯然你不是這麼看」。那他也只能尊重。「祝福你，未來選議員順利」。

(中時電子報)