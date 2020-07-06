昔日玉女歌手吳雪芬淡出演藝圈15年，她在老公退休後，兩人一起從事古董生意，不過日前傳出，吳雪芬丈夫大腸癌轉移成肺癌，上月又傳出腦中風、腦水腫已住到安寧病房，吳雪芬急得出售家中收藏的骨董、珠寶，希望能為丈夫籌醫藥費，未料吳雪芬今卻表示，老公已於昨晚過世。

吳雪芬日前急欲出售家中收藏的骨董、珠寶，盼能賣出好價錢，為老公籌醫藥費以及喪葬費。吳雪芬老公十年前罹患大腸癌，後來轉移成肺癌加上腦中風，上月23日轉往安寧病房一直未見好轉，吳雪芬今則表示，老公昨晚7月5日11：43分已經往生了，這段日子以來感謝大家的關心。

吳雪芬的老公過年後開刀完一度能站，日前又惡化送醫，10天前已經無法進食，也没打營養針及點滴，看著老公硬撐著受苦受罪，吳雪芬心裡非常難過。近日很多朋友主動關心她並伸出援手，她感恩在心，吳雪芬特別感謝演員工會理事長康凱先生和秘書長曹雨婷日前到醫院探望，還送了一大盒水蜜桃，關懷藝人會員不遺餘力。

(中時 )