公私立大學教育資源差距形成的不公平，政府也有相關的因應機制，就是透過補助和獎勵的方式，挹注經費給私立大學，讓私校大學生得以受惠。台北市高等教育教職員協會表示，私校以符合教育部的規範來制定與執行計畫申請獎勵跟補助，並用自己的基金墊支，但額外獎補助卻延遲了半年。

這些獎勵跟補助除了要提交計畫書說明各項校務指標運作正常，並且要陳述私校的辦學特色，還須聘用符合教育部規範的教師資格與數量，兼任教師的鐘點費和專任教師的學術研究加給也要不低於公立學校等規定，才能增加獎勵經費。

台北市高等教育教職員協會指出，目前高等教育面臨內部生源少子女化，外部生源又因疫情及兩岸情勢更顯得不穩定，加上私校學雜費的調整受到主管機關教育部的節制而沒有主控權，因此政府針對私校每年約30億元的獎補助，可以說是非常重要的及時雨。

台北市高等教育教職員協會認為，各私校年初擬定好執行的計畫，並且開始按部就班執行，然而一年已過一半，除了年初先按去年的額度撥發三成，今年確切總額及發放時程皆還未可知，這對於身處在高教險峻環境中的私校而言，更顯窘困。

台北市高等教育教職員協會直言，私校以符合教育部的規範來制定與執行計畫，並且聘用師資並給予等同公立大學的俸給，這些經費都先由私校自己的基金墊支，而巴望著能獲得額外獎補助，一等半年無音訊，竟還安然無事。

台北市高等教育教職員協會痛批，教育部把自己當成私校的主管機關，展現出好大的官威，還是教育部不把私校大學生家長的納稅人當一回事，表現出疏忽瀆職。

(中時 )