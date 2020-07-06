台南市政府環保局清潔隊安南區隊陳姓隊員，被檢舉10年來經常在上班時間偷溜回家休息，因先前舉報未獲「處理」，疑似「後台很硬」，檢舉人6日公布影片向媒體投訴。環保局長謝世傑表示，經查屬實將懲處，輕者記過且降調為臨時人員，調離原單位並調換職務，情節嚴重者即予解僱；還強調，「不管後台是誰，證據到哪裡，就辦到哪裡，絕不寬貸。」

據了解，被檢舉的陳員年資已有12年，目前在清潔隊掃地班騎士隊負責騎車撿拾道路垃圾。依工作規定，上班時間每工作50分鐘可休息10分鐘，但休息時不得離開工作區域；由於對方負責的工作區域離家很近，經常利用地利之便，回家摸魚「休息」，每次都超過1個小時。

檢舉人表示，清潔隊每個人員都知道，掃地班騎士隊是「爽缺」，不但工作輕鬆，且安排的工作區域往往都離住家不遠；陳員經常偷溜回家，一待就是整個下午，如此的行徑已長達10年。

檢舉人還說，安南區隊幾乎有6、7成的員工，都知道陳員的離譜行徑，但對方一直有恃無恐，疑似「後台很硬」；前任隊長接獲檢舉，甚至完全不聞不問直接「吃案」，讓大家敢怒不敢言。此次他花了1年多的時間蒐證，不敢向上面舉報，就是怕又被「吃案」，因此才直接投訴媒體。

謝世傑強調，將依相關事證啟動調查，只要查證屬實將依情節輕重懲處，輕者記過且降調為臨時人員，調離原單位並調換職務；情節嚴重者即予解僱，「不管後台是誰，證據到哪裡，就辦到哪裡，絕不寬貸。」

(中時 )