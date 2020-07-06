福容大飯店麗寶樂園店推出暑假優惠專案。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

福容大飯店麗寶樂園店推出暑假專案，快到飯店來泡水消暑。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

福容大飯店麗寶樂園店推出暑假專案，一泊二食玩樂園只要7999元起。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

暑假即將來臨，麗寶樂園渡假區屆時將湧入大批遊客，麗寶福容大飯店推出「麗寶假期-馬拉20 COOL浪慶典」雙人住房專案，一泊二食玩樂園只要7999元起，搭配振興券及安心旅遊補助，福容連鎖再送12倍券最划算。

麗寶福容大飯店表示，暑假即將到來，民眾詢問訂房電話接不完，6月初解封，全台旅客出遊意願飆升，今年於暑假1個月前，7月份週六訂房已全數客滿，鼓勵民眾週日到週五間出遊。

麗寶福容大飯店指出，自7月15日至8月29日，推出「麗寶假期-馬拉20 COOL浪慶典」兩天一夜住房活動，兩人成行只要7999元起，包含精緻雙人房1晚、自助早餐及晚餐、馬拉灣及探索世界雙樂園雙日門票、同樂券（含三溫暖、迎賓飲料、休閒活動）等超值豐富內容，並適用政府振興券、安心旅遊補助（依政府規定辦理）。

除外，福容連鎖特別加碼回饋福容享福卡會員，凡於9月30日前至全台福容任一分店，持振興三倍券不限金額消費，即贈送總價值9000元振興加碼回饋券，不論新舊會員都適用，12張面額500元的住宿折抵券及15張面額200元餐飲折抵券，效期到今年12月30日，住宿還可搭配安心旅遊補助相當划算。

福容連鎖首次推出「環島集章」活動，享福卡會員入住福容大飯店任一分店，即可於APP內獲得1個電子章印，集滿3個以上不同分店章即可兌換獎品，只要集滿3個章就能獲得連鎖餐券1張，集愈多送愈大，集滿5個就能獲聯合住宿券1張；集滿8個可獲得一套城市逍遙遊，免費入住4家城市型飯店；集滿12個即可獲得福容無敵住宿券，12家福容大飯店各分店皆可分別入住一次。

活動期間推出房客專屬休閒活動，包含游泳教學課程、單車小旅行、水槍大戰、珍珠奶茶DIY、造型壽司DIY、POPA家族歡樂劇場等全天候麗寶獨家課程，一整天不無聊，大人小孩都放鬆。

全台最大水樂園馬拉灣，園內有多達10項的戲水設施，其中人工造浪池「大海嘯」，不用到海邊也能感受高達3米驚濤駭浪；最夯人氣設施「飄飄河」，全長270公尺，身在鳥語花香與水瀑布中；還有適合親子對戰的「碰碰船」、互動式親水城堡「阿酋彎」，一同在浪花中逐浪嬉戲，共享親子夏日沁涼好時光。

玩樂園、住飯店、逛OUTLET、開賽車、搭摩天輪，好吃好玩通通都在麗寶渡假區！更多詳情可上飯店官網或撥打訂房專線04-2559-2888。

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