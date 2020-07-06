台股今開高之後不回頭，加權股價指數終場大漲207.54點，收復萬二大關，報12116.7點，漲幅1.4%，成交2483.95億元，呈現量價齊揚榮景。

另外，大陸上証A股迄午盤也飆高4.49%、上証B股也暫報大漲5.31%、深証A股勁揚3.74%，滬深300指數則大漲4.5%，而港股恆生指數也暫報強彈逾700點，漲幅暫報2.77%。此外，日本、南韓、新加坡、馬來西亞、越南、印度與印度等股市，也分別暫報上漲1.86%、1.59%、1.01%、1.22%、1.23%、0.43%及1.11%。

台股受惠外資搶補台積電等重量級權值股不手軟，除刺激台積電開高登高，單日大漲8。5元，報338元，創元月底以反波段新高外，包括股王大立光、鴻海、國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、中鋼、友達、群創、聯電、廣達、仁寶、南亞科、台塑、台塑化、南亞、台泥、亞泥、遠東新、統一、和碩、聯發科、台達電、第一金及台灣大等集團股，都臉色紅潤。

僅台化、日月光投控兩權值股逆勢下挫，而中華電、華航與長榮海運等股，也僅平盤收市，在盤勢大漲行情中，顯得相當落寞 。

另外，上周相對弱勢的被動元件，今整體攻勢雖不起眼，但至少是震盪走堅了，是否止跌回穩，還需再觀察未來2~3個交易日的量價關係。矽晶圓方面，包括環球晶、合晶、台勝科與嘉晶等也都表現不錯。此外，原相受惠大客戶日商遊戲機大廠任天堂業績大好，股價強勢攻頂；而與台積電關係密切的創意與光洋科兩股也大紅燈籠高高掛，顯示只要具題材，法人、主力群與大股東等市場大戶，作價不手軟。

櫃買市場方面，生技股持續強者恆強大漲，加上電子股也見賢思齊互別苗頭，也激勵買氣遍布其他族群，包括化學、紡纖、電機、鋼鐵、營建、航運與觀光等類全面收紅，盤勢同樣開高登高，大漲2.51%，報170.68點，持續改寫10餘年來波段新高，成交957.82億元。

美股電子盤方面，新冠疫情的新增病例雖持續創新高，但美國總統再度祭出廣發現金的振興政策期刺激景氣，且Fed（聯準會）為搶救經濟大灑錢也不手軟，使市場仍充滿錢潮為患激情，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前分別暫報上漲1.3%、1.11%、1.19%及1.91%。

業內人士指出，個股依題材在盤面輪動演出，呈現強者恆強氣勢，使短多欲小不易；尤其人氣指標台積電的本益比成長空間還滿大，因法人適度修正台股合理本益比上看40倍，使大盤波段上檔的滿足點，或仍暫勿預設立場，但量價關係仍需密切追蹤，迴避高檔可能的變數風險。

(工商 )