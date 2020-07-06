由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》於今(6)日正式宣布，為感謝英雄好手們一路以來的熱情支持與鼓勵，全新企劃的泳裝祭典特輯將於 7 月 7 日率先於繁中版臉紅心跳登場！地獄的吹雪、戰慄的龍卷卯足全力精心打扮夏日泳裝造型，女子力大躍進，吸睛及魅力指數雙雙爆表！保證讓玩家在酷熱夏日中沉浸在微風沙灘，享受繽紛涼夏的氣息！不僅如此，官方團隊更特別同步舉辦「格流剛許普」專屬道具幸運硬幣、幸運抽牌等精彩活動，眾多強檔活動勢必讓英雄玩家們眼睛為之一亮，喜歡《一拳超人：最強之男》的英雄們千萬別錯過！

●史上最沁涼超能姊妹！泳裝甜心戰慄的龍卷、女子力爆發地獄的吹雪夏日泳裝造型全新公開！

凡於 7 月 7 日起至超市時裝區以經費購買已擁有角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。擁有最強超能姊妹，就要讓她更加與眾不同！明日快來《一拳超人：最強之男》一起感受戰慄的龍卷、地獄的吹雪超能姊妹的專屬夏日泳裝造型獨家魅力吧！

●相冊收集獎勵

《一拳超人：最強之男》繁中版「戰慄的龍卷 夏日泳裝」全新時裝萌力爆棚！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

◎1張：穿戴時自身免傷率+2%

◎3張：獲得「戰慄的龍卷 夏日泳裝」/「地獄的吹雪 夏日泳裝」手辦

◎5張：穿戴時自身傷害率+2%

◎6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》繁中版「地獄的吹雪 夏日泳裝」全新時裝女子力大爆發！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

●《一拳超人：最強之男》「格流剛許普」專屬道具系列活動熱情展開！

【活動1】幸運硬幣

◎活動時間：2020.07.08 05:00 – 2020.07.12 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內完成指定任務，即可獲得「格流剛許普」專屬道具幸運抽牌所需幸運幣。

(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

【活動2】「格流剛許普」專屬道具 幸運抽牌

◎活動時間：2020.07.08 05:00 – 2020.07.12 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內使用幸運幣參與幸運抽牌，即有機會獲得稀有「格流剛許普」專屬道具。

※ 上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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