此為詐騙簡訊內容(圖擷取自 爆廢公社)

三倍券預購開跑，有許多詐騙手法出現，有網友在《爆料公社》PO文，表示已經接連兩天收到疑似詐騙的簡訊內容，釣魚簡訊內附上一串網址，寫道「預購資訊有誤，請點選下列網址重新預購，避免無法完成預購。」嚇的他趕緊上網求證，這是真的嗎？

熱心的網友則是趕緊在貼文下方回復，提醒原PO千萬別上當，更有網友笑稱：「台灣的詐騙手法真是領先全球啊！」，更有網友提醒道：「健保卡登記，哪來的審核？」近年來利用簡訊詐騙的類似情況層出不窮，尤其內容寫得煞有其事，民眾應當心避免上鉤。

刑事局預防科也提醒，民眾除應慎防歹徒以收購或出清三倍券的名義進行假網拍詐騙，也要注意冒充三倍券加碼回饋活動的釣魚簡訊。民眾也可善用「1988」紓困振興專線洽詢政府提供的各類紓困、振興方案，勿輕信來路不明的民間融資廣告，有疑問可撥打「165」反詐騙專線查詢。

(中時電子報)