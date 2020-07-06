全球正式進入5G世代，各產業結合科技智慧升級創新，疫情期間台灣房屋斥資億元引進美國醫界培育人才的情境模擬概念，打造智慧型訓練中心，總裁彭培業自豪的說，這是台灣房屋「後疫情時代的起手式」！在後疫情時代，增加同仁的經驗值、專業力與細心度，讓房仲的專業成為台灣的驕傲。

至6月為止，台灣房屋全省加盟加直營店共有350間，其中直營店共有80家，台灣房屋深耕桃竹苗區已超過25年，彭培業說，直營店平均1個月約有2億元左右的收入，桃園平均每4間店面就是1間是台灣房屋賣的。他宣布，集團將擴大召募，一系列培養3,000名專業房仲人才。

彭培業進一步細說，智慧型訓練中心長8米面寬情境數位畫面，採1:1的比例房屋如同身歷其境，透過大量的情境擬真演練，快速累積經紀人員經驗，成為全台唯一「情境式高階訓練中心」。結合AI智慧實境擴充互動訓練，教育同仁預防海砂屋、輻射屋、滲漏水屋等各種屋況的觀察和檢測，同時也訓練各式住家、店面、工業地產、土地、農地等各種專業進階，在後疫情時代，增加同仁的經驗值、專業力與細心度，讓房仲的專業成為台灣的驕傲。

台灣房屋集團同時結合國立中央大學、清華大學等相關院校，進行產學合作，包含成立「台灣未來人才學院」，開設不動產產業微學程學分，培育跨領域人才，縮短學用落差，另外引進大學專業師資，規劃新人培訓，員工職涯、主管培育等全領域教育訓練。除了安排完整的教育訓練課程，更協助應屆畢業生考取不動產營業員證照、安排職場體驗營活動，以達到畢業更專業，就業零時差的目標，快速提升就業專業服務與產業戰力。二方面也提供客戶買屋賣屋相關不動產專業服務外，也運用情境中心為民眾開設一系列買屋課程，增加民眾的各項房產知識，精準看屋視野。

(時報資訊)