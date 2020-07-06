蘋果預計在今年一次推出 4 款新 iPhone，在跨入下半年後，可說已正式進入倒數計時階段，距離新機發表時間越來越接近。近日有網友分享了宣稱是 5.4 吋 iPhone 12 的樣品機，並且實際跟 iPhone SE(2016 年第一代)與 iPhone 7 進行對比，頗有參考價值。

《MacRumors》分享了網友 iZac 在網站討論區分享的內容。網友表示自己實在受不了只能看一些 YouTube 影片並且還要抓緊時機截圖，才能了解新 iPhone 與其他機種的對比情況。所以自己就去上淘寶買了 5.4 吋新 iPhone 的模型，並且拿來跟 2016 年的 iPhone SE，還有 4.7 吋螢幕的 iPhone 7 進行對比。

外媒討論區網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖(正面)。(摘自MacRumors)

網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖(側面)。(摘自MacRumors)

網友分享的 5.4 吋 iPhone 12 樣機與 iPhone SE、iPhone 7 對比圖(側面)。(摘自MacRumors)

從他分享的圖輯來看，5.4 吋 iPhone 12 看來就是一個套用上 iPhone 4 邊框，但是加上 iPhone 11 Pro 系列正反面機身設計的機種。針對 iPhone 12 系列，業界已多次傳出蘋果將會採用類似 iPhone 4 的方正邊框設計，iZac 表示方正的邊框的 iPhone 比圓角邊框(例如新 iPhone SE)的機種來說更容易持握、不易滑落。

機身寬度上，網友對比 5.4 吋 iPhone 12 比 iPhone SE 寬約 6mm，比 iPhone 7 窄約 3mm，基本上相對於現行 6.1 吋、6.5 吋的機種來說，是一款更適合單手持握的機種。在實際掌握過 5.4 吋 iPhone 12 的模型機之後，該網友還表示可以讓自己的 iPhone SE 退休了。

除了網友所分享的資訊，從照片對比還能看見，iPhone 12 應該是維持採用 Lightning 連接埠，底部左右側的開孔數量不一致。從目前已知資訊推測，應該是不支援 3.5 mm 耳機孔。

關於蘋果 iPhone 12 系列的發表時間，近期有不少傳聞都押寶有望維持原本節奏，在 9 月如期發表。為了讓蘋果妥善分配產能，最新消息是蘋果可能將高階機種與入門款式上市時間錯開，重現 2017、2018 年當年新 iPhone 上市的情況(上市時間分兩波)。

(科技)