蔡英文赴醫院探視因漢光演習受傷中士阿瑪勒道卡杜

蔡英文總統今（6）日下午到國軍高雄總醫院左營分院慰問陸戰隊受傷的官兵及殉職家屬。蔡英文提到，中士阿瑪勒．道卡度已可自主呼吸，但需機器協助。至於兩名殉職官兵，請國防部對家屬後續的照顧，以最高標準及最好待遇，讓家屬無需擔憂。

蔡英文今天下午1時許到醫院探視，約莫留停半小時，隨後轉往陸戰隊指揮部慰問。蔡英文提到，今天主要探望兩位正在治療國軍同袍，對於已經離開的蔡博宇及陳志榮的兩位家屬，表達對兩位為國家犧牲奉獻的敬意及感謝，也請家屬務必要保重。

蔡英文透露，殉職上士陳志榮的父母親及妻子，都以他為榮，而陳妻已經懷孕，會給她最好的照顧，讓小朋友平安生產及長大。至於殉職上兵蔡博宇的父親，去年妻子才剛過世，今年蔡博宇又離開，感到非常傷心，她也請蔡博宇的兩位哥哥多多照顧父親。

至於兩位正在治療的官兵，蔡英文說，已向阿瑪勒的姊姊表達慰問之意，而阿馬勒目前狀況可以自主呼吸，但需要機器協助，過了第一關挑戰，後面還有一些挑戰，會給他最好的醫療照顧，希望他能克服後續挑戰，能夠順利康復，再加入我們一起為國家打拚。

蔡英文指出，另位女中士陳若盈中，輕傷因吸入一些海水，肺部在發炎，但院方對她照顧很好，情況看來不錯，希望她及早康復。蔡也問她會不會因為這次意外，將來服役心裡有困難？陳回答「不會」，恢復後會返回工作崗位。

蔡英文重申，這次意外有殉職、受傷的弟兄姊妹，深感沉痛哀傷與不捨，對於他們為國家奉獻真的很感謝，代表國家表達敬意，也請國防部對家屬後續的照顧，能夠以最高的標準、最好的待遇，讓家屬在後續生活沒有擔憂，小朋友可以平安成長、家裡長輩可以得到最好的照顧。

對於這次意外，蔡英文指出，相關單位調查當中，她請國防部務必調查完整，做好必要的安全防護，讓未來演訓有效，不要有不必要的意外。

蔡英文總統（中）6日南下國軍高雄總醫院左營分院探視受傷官兵。（林瑞益攝）

蔡英文也表示，等下會去海軍陸戰隊指揮部，去給海陸弟兄加油打氣，希望不要因為這次事件，士氣受到打擊。「據我了解，他們士氣還是很好」要跟他們一起互相的打氣，希望他們持續堅強、保衛國家。

蔡英文總統今天探視漢光演習操演受傷的國軍及殉職官兵家屬。（總統府提供／柯宗緯高雄傳真）

蔡英文總統今天探視漢光演習操演受傷的國軍及殉職官兵家屬。（總統府提供／柯宗緯高雄傳真）

(中時電子報)