李庠岑曾和劉薰愛交往過。(圖／翻攝自臉書)

從事仲介飯局妹的李庠岑，曾和女模劉薰愛交往過，2016年他找上混血女模蔡瀞瑢合作，仙人跳勒索富商800多萬，日前法院依恐嚇取財罪，將兩人判刑。

李庠岑2016年找上蔡瀞瑢訴苦，表示王姓富商在外四處講他的壞話，還斷他的財路，希望蔡瀞瑢能幫忙約富商到飯店，他要反制對方撈一筆，未料才碰面準備「開心」時，李男與同夥就衝進房間吼叫「你叫我女朋友脫光給你看，什麼意思啊」、「為何要挖我的妹妹、斷我財路？」

還拿出電擊棒恐嚇，富商害怕只好拿出460萬做為賠償，之後李庠岑又找上富商，以同夥要跑路費為由，再討174萬，過沒幾天以幫忙處理假炸彈，再討得200萬，不僅要錢還傳訊息恐嚇，富商情緒崩潰，向警方報案。

法官審理時，蔡瀞瑢不斷強調自己不是李庠岑女朋友，是被對方利用，她不知道李男會向富商勒索，最後法院認定李庠岑犯恐嚇、恐嚇取財等犯行證據明確，判刑6年、其中6月可易科罰金，而蔡瀞瑢依恐嚇取財共犯，判1年徒刑。

(中時電子報)