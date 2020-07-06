新竹縣推動品德教育和環境營造融入教學，6日在安興國小舉辦15所學校成果展。（羅浚濱攝）

新竹縣將品德教育和環境營造融入教學成立「品德教育輔導團」，6日在安興國小舉辦15所學校成果發表會，縣長楊文科在為安興國小「禮義廉恥」揭牌時指出，品德和專業像腳踏車的2個輪子，缺一不可，都相當重要。

安興國小「禮義廉恥」匾額，分別以孔子、關羽、包拯、周處作為代表形象，盼以歷史人物的背景故事，讓孩子們更能了解含意。

楊文科說，去年議會建議將「禮義廉恥」作為品德教育的核心價值，教育處立刻著手規畫，至今已有85所校園設有「禮義廉恥」匾額，盼讓學生在日常生活和環境中潛移默化禮義廉恥，培養良好的品德，不能僅有學業。

教育處長楊郡慈表示，依據新課綱108學年度在國教輔導團中成立「品德教育輔導團」，協助學校品格教育課程研發、教學及師資培育，並融入學校行政措施、課程、教學策略、資源整合及校園環境，展示15校推動的初步成果。

安興國小校長齊宗豫表示，該校固定每個禮拜四早上晨光時間，老師利用符合新課綱品德教育核心價值的書籍、繪本等述說故事，增進學生認知。

展示品德教育的15所學校，為了達到深耕推廣效果，都會區學校以舉辦社區活動與長者互動，進入社區做打掃服務，而非都會區學校則辦理食農課程探索體驗，深耕學生尊重生命理念。

(中時 )