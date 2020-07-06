台中市80位模範漁民及5位漁會員工獲表揚。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市府推動農漁產品六級產業發展，輔導台中區漁會轉型升級，6日在梧棲漁港舉行漁民節活動，副市長令狐榮達頒獎表揚80位模範漁民及5位漁會員工，感謝他們對漁業的貢獻及付出。

令狐榮達表示，市府看好港區發展，可進行遊艇、定點停釣等活動，極有潛力。此外，海洋生態館內部正進行設施裝修，未來與高美溼地等區域，將連結成沿海觀光廊帶，而松柏漁港新建魚貨多功能拍賣市場設施結構體今年完工後，將委託台中區漁會經營管理，規劃在地漁產品推廣與供應計畫。

農業局指出，市府每年投入二類漁港包括松柏、五甲、塭寮及麗水漁港約1500萬元，定期疏浚工程及改善港區設施。此外，梧棲漁港已獲行政院農委會漁業署「108年度第一類漁港環境清潔評鑑活動」優勝獎項，今年松柏漁港也加入全國評鑑。

農業局表示，市府及漁會攜手合作，提供漁民安全舒適工作空間及販賣環境，梧棲漁港首創全國規模最大的魚貨直銷中心，分別設128處魚貨直銷區、73處漁民銷售區、12處以上的餐飲區，共210多個據點，朝向多元化周邊經營，已形成中部指標性觀光漁港，帶動產業發展、吸引人潮，讓台中漁業呈現嶄新風貌。

今日活動包括行政院農業委員會漁業署長張致盛，台中副市長令狐榮達、市府農業局長蔡精強、全國漁會總幹事林啟滄、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任，台中區漁會理事長鄭麒麟、常務監事陳慶林、總幹事趙朝森及在地里長和多位漁民皆到場歡慶。

(中時 )