陳意涵、邱澤、尹馨、黃嘉千、丁寧、高捷擔任頒獎嘉賓。（台北電影節提供）

溫昇豪、楊謹華、張睿家、曾之喬、姚以緹與鍾瑶的豪華陣容齊聚北影。（台北電影節提供）

2020第22屆台北電影獎頒獎典禮6日公布壓軸頒獎人名單，包括本屆評審團主席吳念真、決選評審尹馨、金馬影后楊貴媚，以及陳意涵、邱澤、張榕容、鳳小岳、張睿家、曾之喬、高捷、楊謹華、溫昇豪、姚以緹、鍾瑶、丁寧、黃嘉千等都將出席，繼首波星光公布後，在頒獎典禮前夕再添一波高潮。

其中，本屆台北電影獎決選評審團主席吳念真，將攜手在開幕片《無聲》貢獻精彩演出的金馬影后楊貴媚，共同揭曉台北電影獎最大獎「百萬首獎」，百萬首獎為劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四類別最佳影片中，由評審團選出得獎作品，獲得台灣電影創作者的最高榮譽。曾兩度獲得台北電影獎影后的張榕容，將和鳳小岳一起公布今年影后獎落誰家。

此外，多位歷屆得主「回娘家」，包含曾以《聽說》拿下影后的陳意涵，將與以《誰先愛上他的》獲影帝的邱澤一同揭曉最佳導演得主；以《權力過程》、《川流之島》奪得北影最佳女配角與女主角的尹馨，今年除接下決選評審重任，也將和「台灣艾爾帕西諾」高捷搭檔，揭曉最佳紀錄片和最佳短片得主；去年以《老大人》勇奪最佳女配角的黃嘉千，將和今年以《殘值》入圍最佳女配角的丁寧頒發最佳男配角獎。

曾在電影《一九八五》和電視劇《敗犬女王》合作過的溫昇豪和楊謹華，2人將在台北電影獎合體，頒發最佳剪輯獎與傑出技術獎；演歌雙棲的曾之喬，近期將觸角伸向YouTube頻道，掀起網友熱烈討論，她與金馬獎最佳新演員得主張睿家搭檔，頒出最佳新演員獎；本屆以《江湖無難事》入圍最佳女配角的姚以緹，將與鍾瑶一同宣布最佳造型設計獎及最佳美術設計獎。

頒獎典禮將於7月11日晚間7點於台北市中山堂舉行，由TVBS歡樂台實況轉播，詳細轉播資訊請於官網查詢。

(中時 )