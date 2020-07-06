徐若瑄與何潤東一起擔任戲劇製作人。（頤東娛樂提供）

徐若瑄自謙是菜鳥製作人。（頤東娛樂提供）

張鈞甯不捨離開角色一度淚崩。（頤東娛樂提供）

莊凱勛在何潤東執導的新戲剪了寸頭。（頤東娛樂提供）

何潤東完成導演生涯第二部作品。（頤東娛樂提供）

何潤東第二部自製自導自編的影集《誰在你身邊》，集結實力派卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人領銜主演，今年3月份在台中開拍，歷經111天的拍攝期日前殺青。何潤東在殺青宴上除了感謝工作人員的協助，並大讚每位讓他驚艷的演員們：「優秀的演員拍起來超省事！」身兼製作人與演員的徐若瑄也坦言這次看到不一樣的張鈞甯，大讚剪了俐落短髮的張將是明年「金鐘最佳男主角」，並與大家約定明年金鐘獎見。

張鈞甯因劇中角色個性自我，她為戲挑戰超俐落男生頭，化身劇組中「最帥的小哥哥」，她坦言這是出道以來最喜歡的角色和最喜歡待的劇組，「我覺得這劇組的大家都超讚，相處很愉快，太喜歡大家了，也謝謝大家的照顧」。拍攝殺青當日，張鈞甯也因太過喜歡劇中角色，太不捨要與角色說再見，讓她一度激動落淚。

徐若瑄這次身兼製作人和演員，她讚嘆要拍完一部戲真的不容易，「上山下海日曬雨淋，非常感謝導演在疫情期間平平安安帶領大家走到今天」。她自虧是菜鳥製作人，希望有幫上大家的忙，並誇下海口「希望明年都會在金鐘見」。

何潤東表示，雖然拍攝期間飽受疫情影響，在場景租借上相當不易，但最後都一一解決，讓整部戲可以在疫情期間順利拍攝完畢。他透露這段期間劇組十分團結、相處融洽，演員間也累積了豐厚情感，聽到要殺青，身為導演的他也感到相當不捨。在殺青酒宴上，他自揭「我是沒有SOP的導演，很常逼死自己，感謝大家對我的容忍，並且給予我很大的支持，才有辦法完成這部作品。」殺青酒他參與過無數場，但以導演身份參加的殺青酒卻是第二次，特別讓他印象深刻。

劇中與徐若瑄飾演夫妻的莊凱勛，造型多變，也為戲理了寸頭，他感嘆表示：「拍攝時間過很快，跟大家一起打了漂亮的一仗，謝謝大家，希望大家拭目以待我的表現。」與張鈞甯飾演夫妻的陳恩峰則表示，這是他第一次從頭到尾參與演出到殺青結束，看到所有工作人員的辛苦，他真心感謝大家，也期望未來能再有合作的機會。

本劇也邀來資深演員呂雪鳳，與兩位新生代演員張豐豪和詹宛儒參與演出，鮮少出席殺青宴活動的呂雪鳳，透露這也是她第二次參與殺青宴，她感到很榮幸能夠參與何潤東的作品，更誇讚他是「合作過顏值破表的導演」，相當看好他的導演之路。

(中時 )