不顧單日新冠肺炎新增確診病例屢破紀錄，美國人在國慶日這天報復性出遊，其中密西根州鑽石湖畔（Diamond Lake）擠滿人大開海灘派對的畫面，讓當地記者看傻了眼，直呼災難要來了。

不顧單日新冠肺炎新增確診病例屢破紀錄，美國人在國慶日這天報復性出遊，其中密西根州鑽石湖畔（Diamond Lake）擠滿人大開派對的畫面，讓當地記者看傻了眼，直呼災難要來了。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網公告，美國昨（5）日單日新增52,228例新冠肺炎確診病例，儘管並未刷新3日的5.7萬例紀錄，卻也是疫情爆發以來，美國連續第5日單日增加超過5萬病例。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當中疫情惡化最嚴重的地區是佛羅里達州，周日總病例數正式超過20萬例，4日美國國慶日這天，佛州單日新增11,458例確診病例，是當地最高紀錄，甚至超越紐約在4月中疫情最嚴重時的單日紀錄，佛州過去4天至少新增4萬人感染，邁阿密市市長斯瓦瑞茲（Francis Suarez）接受美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目專訪時坦言，過去幾周，佛州不斷在超越自己的舊紀錄。

不顧疫情惡化，部分美國人無視社交距離政策，在國慶日這天報復性出遊，《紐約郵報》（New York Post）報導，上周六密西根州鑽石湖畔擠滿了人，數十民眾穿著泳衣，圍繞在湖畔舞台區隨音樂瘋狂舞動，放眼望去，沒有一個人戴上口罩，也沒有人遵守社交安全距離。

Here’s the scene at Diamond Lake in Cass County, Michigan today. Looks like a recipe for disaster...🤦🏽‍♂️ #COVID19 pic.twitter.com/0OfgCXThQw — Max Lewis (@MaxLewisTV) July 4, 2020

密西根州當地電視台WSBT記者路易斯（Max Lewis）在個人推特上轉發鑽石湖現場畫面，指出「看起來就是災難的根源」，並且附上頭痛的表情符號，顯然預料後續會有大問題。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至6日中午，全美國將近有288萬例新冠肺炎確診病例，近13萬人喪命。

(中時電子報)