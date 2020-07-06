振興三倍券怎麼防偽，會不會收到假的？警方也公布9個防偽特徵，三倍券的防偽特徵比照真鈔等級，民眾可得睜大眼睛，小心詐騙上當！

三倍券上數字有折光變色油墨，上面有凹版觸感印紋，側邊設有視障浮凸符碼，數字裡面有微小字，旁邊圖案藏隱藏字，以及正反套印圖案，另外還有透射光下的梅花水印、紫光燈下的圖紋跟纖維絲，9道防偽特徵，完全比照真鈔規格。刑事局鑑識科科長葉家瑜表示，振興三倍券上面做了很多防偽特徵，至少有九個防偽特徵，因為它是屬於國家級的印刷品質，所以要偽製是很困難的。

警方強調，領取的過程也都暗藏陷阱。有民眾收到簡訊，內容是三倍券申請預購方案，資料有誤或不符，審核未通過，點選連結網址，重新完成認證，遇到這種狀況，千萬不能點，因為這是釣魚簡訊騙民眾個資。

另外詐騙集團會以「假網拍」方式，在拍賣網站以低價販售，警方也呼籲切記不要買。還有一種是「假代辦」，因老年人不熟悉辦理規定，詐騙集團會假裝來幫你辦，實際是騙個資，所以務必找熟識的親友幫忙。

(中時電子報)